Kesb Glarus: So entscheidet sich, ob ein Kind in die eigene Familie zurück darf

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde oder Kesb gibt es seit zehn Jahren. Oft arbeitet sie in vertraulicher Umgebung, nun gibt sie einen Einblick in ihre Arbeit. Die Kesb Glarus hat dazu die «Glarner Nachrichten» an einer Anhörung von Kesb-Mitglied Martin Nigg und einer Grossmutter, die zugestimmt hat, teilnehmen lassen. Zum Schutz der Familie wird darüber anonym berichtet.