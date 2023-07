Kühles Nass in Schwarz-Weiss: So haben die Menschen im Glarnerland früher die Seen genutzt

In einer Serie zeigt das Landesarchiv Glarus in sechs Bildern, wie die Glarnerinnen und Glarner früher auf den Seen und Flüssen unterwegs waren.

Südostschweiz

Menschen & Schicksale

Das Original-Negativ ist eine 18.8 x 24.5 cm grosse Glasplatte mit Gelatine-Beschichtung aus der ersten Hälfte des vorherigen Jahrhunderts, welche eine enorme Abbildungsqualität gewährleistet. Wahrscheinlich mussten die für die Aufnahme arrangierten Personen für dieses Foto des Gäsi am Walensee möglichst lange unbeweglich posieren. Das Exemplar gehört zum Bestand «Schönwetter». Stimmungsvoll das wohl arrangierte Fotografie mit dem Ruderboot auf dem Linthkanal bei Weesen mit dem Gebiet Hüttenböschen am anderen Kanalufer. Beim Original handelt es sich um ein Glasplattennegativ aus der ersten Hälfte des vorherigen Jahrhundert aus dem Bestand «Foto Schönwetter». Beim Motiv im Vordergrund auf dem Walensee sind auf dem Transportruderboot Passagiere nur knapp erkennbar. Zum Urheber ist zu diesem Foto aus der knapp 20'000 Exemplare umfassenden Landesarchiv-Fotosammlung nichts überliefert. Das Originalnegativ auf einer 7.9 x 8.1 cm grossen Glasplatte mit Gelatine-Beschichtung stammt wohl aus der ersten Hälfte des vorherigen Jahrhunderts. Zu diesem Fischer auf einem Ruderboot auf dem Klöntalersee ist keine Information zur Person oder zum Datum überliefert. In der Ablage im Fotogeschäft Schönwetter war diese Foto zusammen mit Häuser- und Landschafts-Aufnahmen zum Klöntal aufbewahrt, in einem von über 3'000 Fotoschächtelchen mit total bis zu einer Million Fotografien. Mit einiger Wahrscheinlichkeit im Sommer kühlend war ein Aufenthalt auf dem mitten im Bild ersichtlichen Hausboot auf dem Klöntalersee. Die Fotografie stammt aus dem Bestand «Foto Schönwetter», ohne eine überlieferte Angabe bezüglich Datierung. Bereits genug kühl hatten es wohl die Inspektoren auf dem Schiff, welche die Bergsturzstelle der zwei Ereignisse vom 8. und 11. November 1924 vom Walensee aus begutachten gingen. Die Eisenbahnlinie war zerstört worden. Es handelt sich um ein Exemplar der Fotosammlung des Landesarchivs.

