Winterhilfe unterstützt Arme

Durch die anhaltende Teuerung und die steigenden Mieten wird das Budget vieler Personen belastet, die sich in oben benannten Gruppen befinden. So muss irgendwo gespart werden. Meist würde in solchen Fällen bei der Ernährung und bei Freizeitaktivitäten für die Kinder Einsparungen gemacht, so die Winterhilfe. Diese Freizeitangebote sind jedoch wichtig für die Entwicklung der Kinder. Deshalb sollten laut der Winterhilfe Graubünden alle, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern, die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen.