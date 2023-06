Geschichten zur «Medizin im Dorf» aus der Surselva gesucht

«Medizin im Dorf»: So heisst ein neues Projekt des Museum Regiunal Surselva in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kulturforschung Graubünden. Das Ilanzer Museum lädt alle Interessierten dazu ein, an der Erforschung der Medizingeschichte der Surselva mitzuwirken. Diese Geschichte sei bislang nur wenig untersucht worden, und auch die Literatur gebe zu diesem Bereich wenig Auskunft, so die Museumsverantwortlichen in einer Mitteilung.