So leidet ein Teil der Churer Jugend

24 Prozent der 13-bis 15-jährigen Churerinnen und Churer haben an einzelnen Tagen und acht Prozent gar an mehr als der Hälfte der Tage suizidale Gedanken. Dies ist das Ergebnis einer gross angelegten Umfrage an den Churer Oberstufen im November und Dezember 2022 (weitere Infos zur Befragung – siehe Kasten). Fast ein Drittel der Jugendlichen denkt also zumindest gelegentlich an Selbstmord. Happige Zahlen, die sich aber mit anderen Orten, wo dieselben Fragen gestellt wurden, decken.