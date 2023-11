Entscheid über Kinderintensivstation fällt im kommenden Jahr

Über 26’000 Personen unterstützen die Petition für den Erhalt der Kinderintensivstation im Kantonsspital Graubünden (KSGR), welche Dajan Roman, Bereichsleiter Unternehmenskommunikation des KSGR, in der vergangenen Woche gestartet hat. Ein Rekord: Keine andere Petition auf der Plattform suedostschweiz.ch/petitio sammelte in so kurzer Zeit so viele Stimmen. Das gesetzte Ziel von 200 Unterstützerinnen und Unterstützern ist also längst erreicht, wobei die Petition noch drei Wochen lang unterzeichnet werden kann.