101 Kinder zelebrieren den letzten Schultag in Pany

So könnte Schule doch immer sein. Voller Spiel, Spass und Improvisation, so wie an diesem Freitagmorgen im Primarschulhaus in Pany. Im Schulzimmer der fünf Buben und drei Mädchen der fünften Klasse gibt es nicht einmal mehr Stühle und Pulte. Stattdessen machen es sich die Kinder am Boden auf Sitzkissen bequem. «In der letzten Stunde werden wir uns einen Tierdokumentarfilm anschauen», sagt ihr Lehrer Kevin Hallauer. Doch es sollte nicht so weit kommen.