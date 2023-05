Kunst aus Stoff

«Mit Textilien hatte ich schon früh zu tun. Mein Vater ist Autosattler und ich habe als Kind viel Zeit bei ihm im Geschäft verbracht», erzählt Nafzger. «Ich habe es geliebt, die Stoffmusterbücher durchzuschauen. Bei ihm habe ich das Nähen gelernt. Mit 18 Jahren habe ich in Hätzingen beim Glarnersteg ein Praktikum in der Textilabteilung gemacht. Dort habe ich das Weben am Handwebstuhl gelernt. Zu dieser Zeit wurde mir klar, dass ich in die Textilbranche einsteigen möchte. Textilien aller Art sind meine Welt», sagt Linda Nafzger.