Junger Bündner Florist berührt mit seinen Kreationen die Herzen der Kundschaft

Die Welt der Blumen hat es Massimo Bundi aus Curaglia schon im Kindesalter angetan. «Meine Mutter hat oft mit mir gebastelt. Ich habe immer gern gestaltet und dekoriert.» Als er dann eines Tages auf dem Heimweg ein paar Blumen für seine Mutter pflückte und die Freude in ihren Augen sah, stand der Berufswunsch schon so gut wie fest. «Ich bin mit meiner vier Jahre jüngeren Schwester in einer Bauernfamilie aufgewachsen.