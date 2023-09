Intensive Zeit nach dem Schulstart

Am 14. August ist Primarlehrerin Varinia Hassler mit 18 neuen Erstklässlerinnen und Erstklässlern im Schulhaus Daleu gestartet. «Auch in diesem Jahr war ich wieder aufgeregt», gesteht sie. Verständlich. 36 Kinderaugen schauten sie erwartungsvoll an. Und deren Eltern ebenfalls. «Der erste Schultag, er ist mir besonders wichtig», erzählt die Primarlehrerin. Die Kinder hätten so lange darauf gewartet und sich gefreut.