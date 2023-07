Ein Stall, der ein ganzes Tal in Curaglia beleben soll

In einem Stall in Curaglia laufen die letzten Vorbereitungen für die grosse Eröffnung am Samstag. Ein Handwerker steht auf einer Leiter und verkabelt den Beamer. Vier in Papier verpackte Gemälde lehnen an einer Wand in der Stallecke. «Die hängen wir am Nachmittag noch auf», sagt Projektinitiant Albert Lutz. Ansonsten steht oder hängt alles. Der ehemalige Direktor des Museums Rietberg in Zürich blickt stolz auf das Resultat. Dafür hat er hier in der Val Medel, der Heimat seines Vaters, zwei Jahre lang gearbeitet.