Der unermüdliche «Mister Rapperswil»

Was haben die Rosengärten, das heutige Seenachtfest und der beliebte Holzsteg nach Hurden gemeinsam? Sie alle stehen für Rapperswil-Jona. Und sie alle gehen auf das Wirken von Hans Rathgeb zurück. Am 24. Januar wäre «Raschi», wie ihn in Rapperswil alle nannten, 100 Jahre alt geworden.