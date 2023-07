Ein Glarner bringt Lachner Spitalbetten nach Rumänien

Die Betten im Spital Lachen werden regelmässig ausgewechselt. Den Patientinnen und Patienten wird stets der Komfort von zeitgemässen Krankenbetten geboten. Die alten Betten sind aber noch nicht am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Bei Hilfsorganisationen sind die ausrangierten Betten sehr begehrt. In ärmeren Ländern entsprechen die in Lachen aussortieren Betten immer noch einem hohen Standard. «Dieses Jahr hatten wir schon drei Anfragen von Organisationen, die unsere Spitalbetten haben wollten», weiss Guido Roos, Allrounder am Spital Lachen.