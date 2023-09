Nach dem Schuttstrom in Brienz kehrt ein Stück Normalität ein

Wer nach Brienz/Brinzauls fährt, den erwartet dort wieder eine idyllische Ruhe. Knapp drei Monate ist der Felsrutsch her, der für lange Zeit in der Gemeinde, schweizweit und international für stockenden Atem sorgte. Inzwischen hat der Alltag seinen Weg in das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner von Brienz/Brinzauls gefunden. «Jetzt kehrt langsam Normalität ein», sagt Marcellina Alig.