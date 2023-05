Regenbogen über Churer Rathaus

Heute Mittwoch ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (Idahobit). Zu diesem Anlass setzt die Stadt Chur ein Zeichen: Um 12 Uhr wird am Rathaus eine Regenbogenflagge gehisst. Bereits um 12.30 Uhr folgt dann die Eröffnung der Plakatausstellung «Jugendliche & Coming Out» in der Postremise. Ab 19.30 Uhr schliesslich steht im Bücherhaus Lüthy an der Bahnhofstrasse die Lesung «Trans. Frau. Sein.» von Felicia Ewert auf dem Programm. Ewert beschreibt in dem Buch Diskriminierungsmechanismen, die sich gegen transgeschlechtliche Menschen richten.

Der Idahobit wird bereits seit dem Jahr 2005 begangen. Mit dem Tag soll auf die Diskriminierung und Bestrafung von Menschen aufmerksam gemacht werden, die in ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechteridentität von der Heteronormativität abweichen. (red)