Schluss mit Schuss: Wichser Waffen in Glarus schliesst endgültig

Ende Feuer. Wenn Lisbeth Wichser am Samstag um 15 Uhr in Glarus die Eingangstür des Waffengeschäfts von aussen verschliesst, wars das. Wichser Waffen bleibt für immer geschlossen. Nach 185 Jahren, die letzten 23 am jetzigen Standort an der Rathausgasse 25.