Calandabrand bleibt unvergessen

20. August 1943. Es war ein Freitag in einem Hitzesommer. Ein Geschoss der Rekrutenschule für schwere Infanteriewaffen schlug bei einer Schiessübung auf dem Rossboden auf einen Stein oder Fels auf. Beim Aufprall löste sich der Leuchtspursatz, flog mit verminderter Geschwindigkeit einige Meter weiter und brannte am Boden aus. Das ausgetrocknete Gras am Berg entzündete sich sofort.