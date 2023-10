«Man muss heute nicht mehr ein Leben im Leiden verbringen»

Die Idee mit der To-do-Liste kam spontan, wie der runde Geburtstag näher rückte. «Was will ich in meinem Leben gemacht haben?» Einmal Nepal besuchen, über den Bianco-Grad gehen… Es sind keine romantischen Fantastereien einer Grossstädterin – die Prättigauer Bauerntochter mit den wachen, strahlenden Augen ist ein Naturkind, täglich bewegt sie sich an der frischen Luft, am liebsten in den Bergen. Auf den 50. Geburtstag hin hat Elsbeth Glarner die Liste fast durch. Am Tag vor ihrem Fünfzigsten lässt sie sich noch ein Tattoo stechen; abgehakt.