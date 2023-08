Ein Lager, das zusammenschweisst

Anstehen zur Mittagszeit. Das ist nichts Besonderes in Ferienlagern. Hier in der beschaulichen Natur am Dorfrand von Dardin reiht sich die muntere Kinderschar aber nicht zum Essen-Fassen ein, sondern zur Kontrolle der Blutzuckerwerte. «Wir machen das vor jeder Mahlzeit. Vor dem Frühstück, dem Znüni, dem Mittagessen, dem Zvieri, dem Znacht und noch einmal vor dem Schlafengehen», erklärt der 15-jährige Marino. Er trägt einen Sensor am Bauch, der den Blutzuckerspiegel laufend misst. «Er zeigt jetzt einen Wert von 5,4 Millimol an.