Funkelnde Augen bei Jung und Alt im Altersheim Bühli in Ennenda

Der vergangene Donnerstag war ein ganz besonderer Tag für die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Bühli in Ennenda und die Kinder des Kindergartens Erlen in Glarus. Das lag daran, dass sie an diesem Abend das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit bestaunen konnten. Im Rahmen dieses generationenübergreifenden Projekts wurden Adventsfenster-Dekorationen gebastelt, welches das Alterszentrum derzeit festlich schmücken.