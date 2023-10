Ein Leben voller Kompromisse und Stigmatisierungen

Die Krankenkassenprämien steigen um fast neun Prozent. Nicht der einzige Posten, der in naher Zukunft merklich teurer wird: Die Mieten sind höher, die Stromkosten auch und wer seinen Einkaufswagen wie gewohnt füllt, der muss an der Kasse deutlich mehr bezahlen als noch vor wenigen Monaten. Wie schafft das die Alleinerziehende Luisa Müller*? Die 53-Jährige wohnt in einem Bündner Dorf, hat vier Kinder, zwei sind erwachsen, eines ist acht, das andere elf Jahre alt. Bis vor Kurzem hat sie Sozialhilfe bezogen. Eins vorweg: Sie schafft es mit unkonventionellen Ideen. Mit Mut und Humor.