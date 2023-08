Eines der schwersten Flugzeugunglücke in der Schweiz

Am Samstag, 4. August 2018, ereignete sich in Flims eines der schlimmsten Flugzeugunglücke in der Geschichte der Schweizer Luftfahrt. 20 Personen verloren beim Unglück ihr Leben. Am Tag darauf informierten die Behörden zum ersten Mal über den Absturz des Ju-52-Flugzeugs, das auch als «Tante Ju» bekannt war.