Direktor Frank Baumann sagt Adieu zum Humorfestival

«Nach 15 Jahren erfolgreichen Wirkens für den Humor verabschiedet sich Direktor Frank Baumann mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus Arosa», heisst es in einer Medienmitteilung von Arosa Tourismus. In den 15 Jahren habe der 65-Jährige viele Projekte wie die Durchführung des Humorfestivals auf 2’000 Metern Höhe, bis zu 30 verschiedene Vorstellungen mit rund 18‘000 Zuschauern geplant und veranstaltet. Doch warum hört Baumann nun auf? «Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei – und nach 15 Jahren ist es doch auch mal an der Zeit, frischen Wind durchs Zelt pfeifen zu lassen», wird er in der Mitteilung zitiert.