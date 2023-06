«Wir haben uns nicht besser oder schlechter integriert als andere»

Langsam blättert Tenzin Lobsang Sara im Fotoalbum, in dem einige Seiten leer sind. «Ich glaube, meine Schwester hat einige Fotos rausgenommen und behalten», spekuliert Sara. Auf einem Bild ist zu sehen, wie er als Kind auf einem Bob die Strasse runterflitzt. Eine der vielen schönen Erinnerungen an seine Kindheit in Linthal. Später zog die Familie nach Oberurnen.