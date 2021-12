Zum x-ten mal andersrum

Verglichen mit anderen Kantonen und dem Bund ist Graubünden in der Pandemie immer wieder andere Wege gegangen. Bei der Offenhaltung der Skiterrassen. Mit Tests in Schulen und Betrieben. Oder als der Impfbus noch vor der nationalen Impfwoche in der Garage abgestellt wurde und Zertifikate auch aus Firmentests generiert werden konnten. Mit all dem ist Graubünden gut gefahren. Oder nicht schlechter als andere Kantone.