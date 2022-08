Winnetou, angeeignet

Allegra, ciao und moinz! Graubünden, patschifig eben, entspannt und alles angeeignet. Damit könnte es bald vorbei sein, wenn man sich die aktuellen linksjuvenil angehauchten Scheingefechte um Cancel Culture, um kulturelle Aneignung in einigen Schweizer Städten anschaut. Noch wissen wir Mittelalterliche dabei nicht so recht, ob wir lachen oder uns vorsehen sollen, noch lassen wir unsere Kinder entspannt an der Winnetou-Glace lutschen.