Wie die Digitalisierung das Angebot der Zeitung prägt

Es kam dann allerdings anders als geplant. Und das hatte damit zu tun, welche Aspekte unserer Medienarbeit am häufigsten kritisiert wurden. Die Nummer 1 war mit Abstand die Zustellung der Zeitung. Logisch: Dabei merkt wirklich jeder Abonnent und jede Abonnentin sofort, wenn etwas schiefgelaufen ist. Bereits an zweiter Stelle stand jedoch ein Aspekt, den ich so nie erwartet hätte: Es ging um die Darstellung des Amtsblattes, das jeden Donnerstag in den «Glarner Nachrichten» abgedruckt wird. Das ist darum bemerkenswert, weil die Glarnerinnen und Glarner schon vor Jahren an der Landsgemeinde entschieden haben, das Amtsblatt zu digitalisieren. Die «scharfe» Variante des Amtsblattes gibt es also nur noch online. Das Volk hat allerdings auch entschieden, dass dieses digitale Amtsblatt den lokalen Printmedien zur Verfügung gestellt werden muss. Wie dieses gedruckt aussieht, darauf haben wir keinen Einfluss mehr. Die Kontrolle darüber liegt bei der auswärtigen Firma, welche das Amtsblatt heute für den Kanton Glarus macht.