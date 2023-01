Weibliches WEF

Das 53. Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF) geht am heutigen Freitag zu Ende. Es war ein Treffen der vielen, sich zeitlich überlagernden Probleme und Krisen, für deren Bewältigung in Davos nach Lösungsansätzen gesucht wurde. Viel Konkretes, Zählbares wurde in dieser WEF-Woche nicht erreicht – einmal mehr. Aber das gehört zum Wesen des Forums, das sich eher als Plattform für den Dialog sieht und kein politisches Entscheidungsgremium ist. Impulse und Ideen statt Ergebnisse also.