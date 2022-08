Wir waren schon knapp dran. Gare TGV Aix-en-Provence, brütende Hitze. Der Zug würde in wenigen Minuten fahren. Jetzt nur möglichst rasch vom Busterminal hinauf aufs Perron zum TGV in Richtung Schweiz. Treppe? Nicht in Sicht. Nur ein Lift. Janu, also rein.