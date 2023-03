Das Vertrauen der Glarnerinnen und Glarner in die Credit Suisse ist gestört

So sagt auch die 75-jährige Regina Hess im Volksgarten Glarus: «Ich bin definitiv nicht damit einverstanden, was die Manager getan haben.» Hess, die ehemals in der Krankenpflege tätig war, bemerkt mit einem unverständlichen Kopfschütteln, dass kein Mensch drei Millionen Franken wert sei, und bezieht sich dabei auf die exorbitanten Jahresgehälter, für die Credit Suisse ebenfalls in der Kritik steht. Sie selbst sei seit Jahren zufriedene Kundin der Credit Suisse und habe momentan keine Angst um ihr Geld. Einverstanden mit den Umständen, die zur Krise geführt haben, sei sie aber nicht. «Hoffentlich gibt es ein Strafverfahren für die Beteiligten», sagt Hess.