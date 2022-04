Status quo hilft keinem

Fachkräfte fehlen an allen Ecken und Enden. Das ist nicht erst seit der kürzlich veröffentlichten Umfrage des Gewerbeverbandes bei Bündner Betrieben klar. Aber die Ergebnisse zeigen die Grössenordnung auf, die das Problem angenommen hat. Neun von zehn Betrieben, die an der Umfrage teilgenommen haben, geben an, dass sie bereits heute Probleme haben, ihre Stellen zu besetzen, oder künftig damit rechnen.