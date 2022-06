Sonnenschein am Big Air

Als es im vergangenen Dezember um die Frage ging, in welcher Form die Stadt Chur das Big-Air-Festival unterstützen soll, sagte Stadtpräsident Urs Marti: «Wenn es eine grosse Defizit- garantie gibt, dann wird am Ende auch ein entsprechendes Defizit ausgewiesen.» Klingt einleuchtend. Unternehmen wollen nun mal Geld verdienen. Da ist klar: Blindes Vertrauen reicht in der Wirtschaft nicht aus. Schon gar nicht, wenn es um Steuergelder geht, die fliessen sollen.