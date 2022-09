Sch..frage? Drecksfrage? Gute Frage?

Was fragt man eigentlich eine Sportlerin, einen Sportler? Gute Frage, oder? Fragen wir mal Toni Kroos und Nils Kaben. Kroos ist Fussball-Weltmeister und spielt bei Real Madrid. Kaben in ZDF-Reporter. Kaben fragte Kroos nach dem Final der Champions League im Frühling (1:0 gegen Liverpool), ob es überraschend gewesen sei, dass Real so unter Druck geraten sei. Gute Frage, oder. Kroos’ Antwort: «Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen. Und dann stellst du mir eine solche Scheissfrage.» Doch keine gute Frage also? Eine Scheissfrage?