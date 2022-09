Putins Panik

In den vergangenen knapp sieben Monaten gab es eine Art Vertrag zwischen dem Kreml und der Mehrheit der russischen Bevölkerung. «Ihr unterstützt uns bei unserer ‘militärischen Spezialoperation’ und könnt weiter einen ruhigen Alltag fernab davon leben», lautete dieser aus der Sicht des offiziellen Moskaus. Viele in Russland nahmen diesen Vertrag als bare Münze und taten so, als ginge sie der Krieg, der nicht einmal als solcher bezeichnet werden darf in ihrem Land, gar nichts an. Siegestrunken wiederholten sie die von der Propaganda gesetzten Sätze: «Die Kraft liegt in der Wahrheit!