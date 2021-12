Was haben Basel, Zug und Graubünden gemeinsam? Sie hatten während der letzten zwei Pandemiejahre das Infektionsgeschehen am besten unter Kontrolle. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Avenir Suisse. Was auffällt: Auch die Übersterblichkeit liegt in diesen Kantonen unter dem Schweizer Durchschnitt.