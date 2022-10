Pforte in den Churer Himmel

Sie steht wieder, es ist wieder Herbst: die Riesenschanze auf der Churer Oberen Au, unübersehbar für alle, die auf der A13 vorbeifahren. Noch einige Tage Zeit, um aus einem Gerüst eine schneebedeckte Schanze im Rheintal entstehen zu lassen. Eine Himmelsschanze, für den Big-Air-Event am 21. und 22. Oktober. Noch hofft man auf Kälte, damit der Schnee, den man produziert, wenigstens nicht grad sofort wieder schmilzt – wie im vergangenen Jahr, als der Föhn blies. So weit, so gut. Oder eben nicht.