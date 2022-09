Nein, ein Selbstläufer war die Abstimmung über den städtischen Beitrag an den Verein Kulturraumnetzwerk Chur nicht. Schliesslich ging es um einen grossen Batzen. Und in Zeiten, wo Privatpersonen mit Sorge in ihr Portemonnaie schauen, ist die Zustimmung zu grösseren Ausgaben der öffentlichen Hand alles andere als selbstverständlich.