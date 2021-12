Mut machen geht anders

Von der Mobilfunkgeneration 5G erhofft sich vor allem die Wirtschaft viel. Erst mit 5G rückt der Traum von selbstfahrenden Autos in greifbare Nähe. Bei Vollausbau dieses Standards können wir uns dereinst sogar den Blinddarm ohne Beisein eines Chirurgen entfernen lassen. Die programmiert-smarte Kommunikation von Maschine zu Maschine machts möglich. Vor uns liegt die auch von der Politik forcierte digitale Transformation. An diese müsse die Gesellschaft behutsam herangeführt werden, hielt die Bundesrätin Doris Leuthard in ihrem letzten Amtsjahr 2018 fest.