Männer im Krieg, Filet im Teig

Betroffenheit, Solidarität, Hilfsbereitschaft, unverstelltes Kinderlachen und Vorfreude auf Geschenke, und das inmitten einer bunten, lauten Kulisse aus Fröhlichkeit, hinter einem Schutzwall aus Glühwein und Weihnachtsmärkten: Noch selten in den letzten Jahrzehnten waren Weihnachten so ambivalent wie gerade jetzt. Der politischen Entwicklung in der Ukraine stehen wir ohnmächtig gegenüber, die Folgen auch bei uns könnten verheerend sein. Das offizielle Russland bezeichnet den Verteidiger Ukraine als Angreifer, was nichts Schönes erwarten lässt.