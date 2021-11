Jesus hilft nicht immer

Gott gegen den Krebs. Diese Vorstellung ist romantisch. Sie hat einen Hauch des Unerwarteten, erzählt die Geschichte eines Wunders. Ein Churer Ehepaar erzählt dieses Märchen – all jenen, die es hören wollen. Sie erzählen, dass unter anderem die Einnahme von Chlordioxid und ihr Glaube sie vom Krebs geheilt hätten. Und auch wenn sie das Gegenteil behaupten, so raten sie Betroffenen auf ihrer Website, es ihnen gleich zu tun. Der Chefarzt der Onkologie/Hämatologie am Kantonsspital findet die richtigen Worte dafür: «Gefährlicher Blödsinn».