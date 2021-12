Helfen, nicht vergolden

Es war ein Event der Sonderklasse: 30 000 Menschen tummelten sich an jenem Oktoberwochenende auf dem Festivalgelände auf der Oberen Au, um die erste Ausgabe des «Big Air Chur» zu erleben. Während Freestyle--Athletinnen und -Athleten den Olympiawinter einläuteten, sorgten internationale Acts wie Jan Delay & Disko No. 1 oder Sido nebst den Hip-Hop-Regionalfürsten von Breitbild für volle Ränge vor der Bühne. Hotels in Chur waren ausgebucht und am Samstag waren gar sämtliche Tickets ausverkauft. Für eine Erstausgabe eines neu gegründeten Festivals keine schlechte Bilanz.