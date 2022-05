Eine Ode an Finnland

Sauna, kleine Blockhütten und Fischen im See: Das sind die typischen Klischees, die einem in den Sinn kommen, wenn man an Finnland denkt. Ja, die Finnen stehen total auf Saunen. Es gibt sie sogar in der Stadt überall, ausprobiert habe ich sie – Schande über mich – aber bisher noch nicht. Zu heiss ist es mir, und wenn es etwas gibt, das ich nicht ausstehen kann, so ist es das Schwitzen.