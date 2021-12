Eine absurde Situation

Seit Jahrzehnten leiden Berggebiete unter Abwanderung. Die Jungen gehen für die Ausbildung in die Zentren und kommen nicht wieder. Hochqualifizierte finden keine Arbeit in den Randregionen. Schulen, Dorfläden, Poststellen müssen schliessen, Dörfer werden zusehends zu Zweitwohnungssitzen. Die Digitalisierung soll diese Entwicklung stoppen, so die Hoffnung. In vielen Branchen ist Arbeiten nicht mehr ortsgebunden, die Menschen können zurück aufs Land ziehen, wo die Lebensqualität höher und die Lebenskosten tiefer sind.