Ein Hochhaus in Odessa

Wenn ich die Bedingungen, unter denen Journalisten im ukrainischen Kriegsrecht arbeiten dürfen, richtig verstehe, dann darf ich keine Details nennen. Ich lasse daher die Adresse dieses Hochhauses im Grossraum Odessa weg, die Zahl seiner Stockwerke, seine Form. Ich nenne vorsichtshalber nicht das Datum, an dem es von einer russischen Rakete getroffen wurde, auch nicht die Zahl der Todesopfer. Ich schicke ausserdem voraus, dass die in meinem Bericht geschilderten Haltungen ziemlich sicher nicht die mehrheitliche Stimmung in der ukrainischen Bevölkerung widerspiegeln.