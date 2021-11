Ein bewährtes kleineres Übel

Nächstes Jahr ist es 30 Jahre her, seit der Zürcher Platzspitz geschlossen und ein Schlussstrich unter ein grausiges Kapitel gezogen wurde. Die Bilder des Elends, die der «Needle-Park» in den Jahren zuvor geboten hatte, möchte wohl niemand je wieder sehen. Ab Mitte der Achtziger-jahre hatte der Park nahe dem Hauptbahnhof als Treffpunkt für Drogenabhängige aus ganz Mitteleuropa eine zweifelhafte Berühmtheit erlangt. Physisch und psychisch heruntergekommene Frauen und Männer spritzten sich in aller Öffentlichkeit Heroin in die Venen, sofern denn noch «taugliche» vorhanden waren.