Die Krux mit dem Kommerz

Es ist wieder so weit. Das Jahrestreffen des World Economic Forum versetzt Davos für eine Woche in einen durchgetakteten Ausnahmezustand. Seit über 50 Jahren trifft sich das Who’s who der Wirtschaftselite in den Bündner Bergen. Eine Erfolgsgeschichte sondergleichen – auch finanziell. In der WEF-Woche klingeln die Kassen. Hoteliers, Gastwirte, Vermieter von Ferienwohnungen und das Gewerbe – vom Zimmermann über die Sicherheitskraft bis zur Taxifahrerin – machen gute Geschäfte.