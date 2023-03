Pleiten, Pech und Pfannen

Besuch in einem Speiselokal. Es ist voll von Bedienten (umgangssprachlich zu verstehen). Beim Lesen des Angebotes überwiegt die Hoffnung, nach dem Verzehr möge vorerst das Meiste drinbleiben. Man wünscht sich gegenseitig etwas schadenfreudig Toi Toi. Trotzdem will man in die Gänge kommen, ohne sich jeden Käse andrehen zu lassen.