Bei der Pyramide der Eintracht

Letzte Woche streunte ich um den siebten Kongress der Weltreligionen im kasachischen Astana herum. Ich fragte mich, warum das geistliche Gipfeltreffen immer in der zweitkältesten Hauptstadt der Welt abgehalten wird, in einer seit der Erhebung zur Hauptstadt auf das Vierfache angeschwollenen Steppen-Gotham-City aus entweder viel zu breiten oder viel zu hohen Gebäuden. Weil es mitten in Asien liegt, dem Ursprung eigentlich aller Weltreligionen? Weil es als früher mehrheitlich russische Stadt in einem formal mehrheitlich muslimischen Land die beiden grössten Religionen in sich trägt?