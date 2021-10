Konzentration aufs Wichtige

Am Wochenende ist es so weit. Die Frauen machen am Samstag mit dem Riesenslalom in Sölden den Anfang, die Männer ziehen am Sonntag auf dem Rettenbachgletscher nach. Zwar mag es einem bei den aktuell warmen Temperaturen nicht wahnsinnig winterlich vorkommen, doch wenn die Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer wieder auf der Piste unterwegs sind, dann dürfte es Herrn und Frau Schweizer doch wieder vor den Fernseher ziehen. Auch wenn vor der Haustüre kein Schnee liegt.