Covid-19 ist grenzenlos

Covid-19 ist ein globales Problem, das allerdings national angegangen wird. Jedes Land setzt seine eigenen Schutzmassnahmen, Regelungen und Einreisebestimmungen fest. Dies führt in unserer globalisierten Welt unweigerlich zu Schwierigkeiten. Ein Beispiel: Eine mit AstraZeneca doppelt geimpfte Person muss in der Schweiz die gleichen Regeln befolgen wie eine ungeimpfte Person, weil dieser Impfstoff hier nicht anerkannt ist. Anderes Beispiel: In der Schweiz gilt die 3G-Regel für Personen ab 16 Jahren.